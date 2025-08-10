Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşini tabancayla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında henüz belirlenemeyen neden ile tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Onur K, tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla birlikte intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri Neşe K'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. de ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Onur K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.