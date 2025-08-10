2025/26 sezonu Trendyol Süper Lig’de açılış haftası hız kesmeden devam ediyor. Bugün oynanacak Çaykur Rizespor – Göztepe ve Eyüpspor – Konyaspor karşılaşmalarıyla futbolseverler yine ekran başına kilitlenecek.

Göztepe, Rize’de Sezona Moralli Başlamak İstiyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen ve etkili bir performans sergileyen Göztepe, bu sezon da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Rakibi Çaykur Rizespor ise geçen sezonu Göztepe’nin yalnızca 1 puan gerisinde tamamlamıştı ve bu yıl orta sıralar için iddialı bir kadro kurdu.

Maç Bilgileri

🕖 Saat: 19.00

🏟️ Stat: Çaykur Didi Stadyumu (Rize)

📺 Yayın: beIN SPORTS 2

⚖️ Hakem: Mehmet Türkmen

👥 Yardımcılar: Anıl Usta, Uğur Sarı

Eyüpspor’da Yeni Dönemin İlk Sınavı

Arda Turan yönetiminde geçen sezon Avrupa kupaları için mücadele eden ancak hedefine ulaşamayan Eyüpspor, bu sezon Selçuk Şahin yönetiminde yeni bir sayfa açıyor. İlk rakip ise orta sıraların güçlü temsilcisi Konyaspor.

Maç Bilgileri

🕤 Saat: 21.30

🏟️ Stat: Pendik Stadyumu (İstanbul)

📺 Yayın: beIN SPORTS 2

⚖️ Hakem: Batuhan Kolak

👥 Yardımcılar: Murat Temel, Özcan Sultanoğlu