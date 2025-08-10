Türkiye’nin eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir Ankara’daki Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın’ın, akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenaze programının henüz netleşmediği, ailesi tarafından ilerleyen günlerde duyurulacağı açıklandı.

Halil Şıvgın Kimdir?

Doğum: 14 Mayıs 1950, Tatlar Köyü – Altındağ, Ankara

14 Mayıs 1950, Tatlar Köyü – Altındağ, Ankara Eğitim: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Meslek: Hukukçu, siyasetçi, iş insanı

Halil Şıvgın, siyasi kariyerine 1983 yılında Anavatan Partisi’nin kurucu kadrosunda yer alarak başladı. TBMM’de 17., 18. ve 19. dönemlerde Ankara milletvekilliği yaptı.

1987–1991 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, ardından Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

Siyasi yaşamı boyunca Milliyetçi Hareket Partisi’nde Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Grup Başkanvekilliği, ardından Doğru Yol Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gibi görevlerde bulundu.

Genç yaşlarda Ülkücü hareket içinde aktif olan Şıvgın, Genç Ülkücüler Teşkilatı’nın kuruluşuna katkı sağladı ve Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Başkanlığı görevini yürüttü.

Almanca, Arapça ve Farsça bilen Şıvgın’ın adı, Ankara Çubuk’taki bir devlet hastanesine verilmiştir.