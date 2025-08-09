Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayının ilk haftasında Mutlukent Mahallesi 2032. Cadde, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2782, 2826 ve 2841. sokaklar, Malazgirt Mahallesi 1000. Cadde ile Mürsel Uluç Mahallesi 995. Sokak’ta tam kaplama asfalt serimini tamamladı.

Araç yoğunluğunun fazla olduğu ve zeminde bozulmaların tespit edildiği bölgelerde çalışmalara öncelik veren ekipler, eski ve yıpranmış asfaltı tamamen kaldırarak yerine modern ve dayanıklı kaplama uyguluyor. Çankaya Belediyesi, sezon sonuna kadar 100 bin ton asfalt sererek ilçedeki bozuk yolları tamamen yenilemeyi hedefliyor. Çalışma planları hazırlanırken vatandaşlardan gelen talep ve öneriler de dikkate alınıyor.