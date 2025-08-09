Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pazartesi günü Beyaz Saray'da, Washington DC'deki şiddet suçlarını sona erdirecek bir basın toplantısı yapılacak.' dedi.

Başkentin 'dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri' haline geldiğini savunan Trump, 'Yakında dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olacak.' diye belirtti.

Donald Trump, başkanlık görevine geldiğinden bu yana Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Washington DC'de suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.