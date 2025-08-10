İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden eski sağlık bakanı Halil Şıvgın için sosyal medya hesabı üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Dervişoğlu'nun paylaşımında;

''Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükûmet’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükûmet’te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.'' açıklaması yer aldı.

Merhuma Allah’tan rahmet,… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) August 9, 2025