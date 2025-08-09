Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.