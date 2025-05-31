Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabında iktidarın yalanla ve iftirayla medya kumpaslarıyla halkın iradesini bastırmak istediğini vurguladı.

"Cumhuriyet Halk Partisiz, muhalefetsiz, itirazsız bir Türkiye!"

CHP'li Milletvekili Tanal'ın ifadeleri şöyle: "Yeni Bir Dönem Değil, Yeni Bir Taktik: İFTİRA AT, KURTUL DÜZENİ! Amaçları açık: Cumhuriyet Halk Partisiz, muhalefetsiz, itirazsız bir Türkiye! Kurdukları düzenin adı belli: Yargıyı sopa, medyayı tetikçi yapan bir siyasi tasfiye rejimi! Yalanla, iftirayla, medya kumpaslarıyla halkın iradesini bastırmak istiyorlar. Adalet saraylarını parti bürosuna çevirdiler, ekranlardan kapatma çağrısı yapanlar artık savcıdan önce hüküm veriyor! Buna izin vermeyeceğiz! CHP; bu ülkenin kurucu partisidir, halkın vicdanıdır, susmayacak olan milyonların sesidir. Karanlık kampanyalarla, medya tetikçiliğiyle, kurmaca soruşturmalarla bu partiyi susturamazsınız! Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenler şunu unutmasın: Cumhuriyet Halk Partisi susarsa, Türkiye susar. Susmayacağız! Boyun eğmeyeceğiz! Diz çökmeyeceğiz!." şeklinde konuştu.