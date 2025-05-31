EGO’dan yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı, konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için otobüslerin her gün detaylı şekilde temizlendiği, koltuklardan tutun araç içi ekipmanlara kadar her alanın dezenfekte edildiği belirtildi. Ayrıca, araçların günlük bakım ve hasar tespit işlemlerinin gece vardiyasında çalışan personel tarafından titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Yapılan çalışmaların ardından otobüsler sabah saatlerinde Ankaralıların hizmetine sunuluyor. EGO Genel Müdürlüğü, yürütülen bu işlemlerle kent ulaşımının güvenliğinin ve halk sağlığının öncelik olarak ele alındığını vurguladı.

"Kent ulaşımı güvenliği ve halk sağlığı kontrol altında"

EGO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde: "Başkent ulaşımının markası EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın sağlıklı, konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapması için EGO otobüslerinin kapsamlı 🫧temizliğini ve günlük bakımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü personelinin bir gece önceden büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği koltuk temizliğinden hasar tespitine kadar birçok işlemin ardından araçlarımız Ankaralıların hizmetine sunuluyor."