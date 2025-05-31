Aile Hekimi Mehmet Hakan Özsaraç, lise yıllarında başlayan fotoğrafçılık tutkusunu uzay fotoğrafçılığına dönüştürerek 2019'da uzaktan teleskop kullanımıyla bu alana adım attı. NASA'nın teleskoplarından elde edilen ham görüntüleri işleyerek bilimsel ve sanatsal değeri yüksek fotoğraflar üreten Özsaraç'ın 8 çalışması, 'Günün Astronomi Görseli' olarak NASA tarafından yayınlandı. İlk gönderiminde fazla ümitli olmayan Özsaraç, şimdiye kadar toplam 8 çalışmasının bu platformda yer aldığını, 2 görselinin NASA arşivine kaydedildiğini belirtti. Özsaraç, yakında James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde ettiği bir görüntüsünün daha yayınlanacağını ifade etti.

'SÜRECE ADAPTE OLMAKTA ZORLUK YAŞAMADIM'

Lisede başlayan fotoğrafçılığa olan merakının, zamanla uzay fotoğrafçılığına ilgi duymasıyla birleştiğini ifade eden Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, "2019 yılında bir uzay fotoğrafçılığı işleme kursunu takip ederken internette rastladığım bir videoda, canlı yayında geçen konuşmalar sayesinde uzaktan teleskop kiralanabildiğini öğrendim. Hemen ilgili web sitesine girerek bu alana adım attım. Sitede yer alan bir eğitim videosunu aynı akşam izledim. Anlatıldığı şekilde işlemleri yapıp, ham görüntüleri indirerek işleme sürecine başladım. Ortaya çıkan ilk sonuç beni çok mutlu etmişti. Zaten 25 yıllık bir fotoğraf tecrübem, fotoğraf işleme yazılımlarına hakimiyetim ve yabancı dil bilgim olduğu için sürece adapte olmakta zorluk yaşamadım. Söz konusu web sitesi ve eğitimler İngilizceydi. Böylece bu işe ilk adımı atmış oldum. Sonrasında NASA ile bir bağ kurmamız da bu sürecin önemli bir parçası haline geldi" diye konuştu.

'TEK GÖRÜNTÜNÜN İŞLENMESİ YAKLAŞIK 2 HAFTAMI ALDIM'

Astrofotoğrafçılığın, normal fotoğrafçılıkla karşılaştırıldığında oldukça yorucu ve çoğu zaman daha uzun bir süreç olduğunu belirten Dr. Özsaraç, "Bu çalışmaları bazen kendi ekipmanımla yapıyorum, bazen de uzaktaki teleskoplardan veya NASA'nın uzaydaki teleskoplarından elde ettiğim görüntüleri işleyerek gerçekleştiriyorum. Gök cisimleri genellikle çok sönüktür. Bu yüzden ışığı toplayabilmek için özel kameralar ve teleskoplarla, sensörleri uzun süre açık tutarak görüntü alıyoruz. Elde edilen bu görüntüler daha sonra çeşitli programlarla işlenip, üst üste istiflenerek daha net ve aydınlık hale getiriliyor. Her bir gök cismi için farklı filtreler ve renkler kullanıyoruz. En çok zamanımı alan çalışma, 'Yaratılış Bulutsusu' ya da diğer adıyla 'Kartal Bulutsusu' oldu. Renk tonlarını NASA'nın kullandığı tonlara benzetmek için oldukça uğraştım. Bu tek görüntünün işlenmesi yaklaşık 2 haftamı aldı. Amatör olarak bu işi yapsam da hem sanata hem bilime katkıda bulunduğumu düşünüyorum" dedi.

‘ÇALIŞMALARIMIN BU SEVİYEYE ULAŞACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM’

İlk kez NASA'ya çalışmasını gönderdiğinde fazla ümitli olmadığını belirten Dr. Özsaraç, "NASA'ya 10 adet çalışmamı açıklamalarıyla birlikte yolladım. Yaklaşık 1 ay sonra bir e-posta aldım. Açıklamaları kontrol etmem isteniyordu. Fotoğrafımın 'Günün Astronomi Görseli' olarak seçildiği ve yayınlanacağı tarih belirtilmişti. Çok sevinmiştim, çünkü hiç beklemiyordum. Çalışmalarımın bu seviyeye ulaşacağını düşünmemiştim. NASA'nın bazı görüntülerinde amatörlerin isimlerine yer verildiğini ve teşekkür edildiğini fark ettim. Bu kişilere ulaşıp süreci sordum. Gönderilmesi gereken bir e-posta adresi verdiler. Arşivden daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir görüntü bulunursa değerlendirildiğini ve uygun görülürse yayınlandığını söylediler. Benim de elimde böyle 2 görsel vardı, paylaştım ve 5 hafta sonra yayınlanacaklarına dair haber aldım. Gerçekten de belirtildiği tarihte yayınlandılar. Bu görüntüler, NASA'nın ana sayfasında ve resmi arşivinde yer aldı" diye konuştu.

'BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR AN OLACAK'

Şu anda gönderdiği 5 çalışmasının olduğunu ve bunlardan birinin daha yayınlanacağı ifade eden Dr. Özsaraç, "Bu da benim için çok özel bir an olacak. Çünkü yeni gönderilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan bir görüntüye ait olacak. Bilimsel olarak çok önemli veriler sağlayan bu teleskobun ekibinde adımın yer alması benim için büyük bir onur. NASA'nın 1995 yılından beri yayımladığı Günün Astronomi Görseli (APOD) adlı bir sayfası var. Her gün, gönderilen yüzlerce görüntü arasından seçilerek 1 tanesi burada yayınlanıyor. Şu ana kadar 8 çalışmam günün astronomi fotoğrafı olarak yer aldı. Ayrıca daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış. NASA teleskoplarından elde edilen 2 bulutsu görüntüsü de arşivlerine kaydedildi ve ismimle birlikte yayınlandı. Bunlara ek olarak NASA tarafından 3'üncü bir görselin yakında yayınlanacağını bildirdiler. Büyük ihtimalle bu da James Webb Teleskobu'ndan olacak. Orada hiçbir Türk'ün adını görmedim şu ana kadar. Umarım bu başarı, ülkemiz adına da gurur verici bir paylaşım olur. Aynı zamanda bilimsel olarak da önemli bir belge haline gelir" dedi. (DHA)