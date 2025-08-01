1993 yılında yaşanan Sivas olaylarında hüküm giyen isimlerden biri olan Adem Kozu’nun cezası, “sürekli hastalık” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Karar, 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla, Adem Kozu’nun cezası Anayasa’nın 104. maddesi kapsamında kaldırıldı. Affın gerekçesi olarak Adli Tıp Kurumu raporlarına dayandırılan “sürekli hastalık ve kocama hali” gösterildi.

Adem Kozu, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan ve kamuoyunda “Madımak Olayı” olarak bilinen trajik olaylar nedeniyle yargılanmış, önce idam cezası almış, daha sonra bu ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Söz konusu karar kapsamında yalnızca Adem Kozu değil, sağlık durumu nedeniyle benzer durumda olan toplam 9 hükümlünün daha cezası kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından Kozu’nun cezaevinden tahliye işlemleri başlatıldı.