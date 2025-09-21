Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla/Köyceğiz, Antalya/Alanya/Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA