İstanbul’da bir belediye daha AKP’ye geçti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde heyecan doruğa çıktı. İlk turda çoğunluk sağlanamadı, ikinci ve üçüncü turda ise 18-18 eşitlik çıktı. 4.turda da oylar eşit çıktı. Bunun üzerine iki aday arasında kura çekildi. Kurayı CHP adayı İbrahim Kahraman kazandı.

Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.

21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı.

İkinci turda bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. 1 tane fazla oy çıktı. Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi. Bu kez AKP ve CHP adayları 18’er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı. Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

Seçimin üçüncü turunda da eşitlik bozulmadı, iki aday da 18 oy alırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Dördüncü turda oylar eşit çıktı. Bunun üzerine iki aday arasında kura çekimi yapıldı. Kurada CHP adayı İbrahim Kahraman kazandı.