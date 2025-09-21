Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurulda, 29 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ali Koç, üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar, “Ali Koç burada dimdik ayakta” tezahüratlarıyla Başkan’a destek verdi.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Sonuçlar birkaç saat içinde belli olacak. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanın etrafında kenetlenmemiz ve tekrar eski ruhumuza dönmemiz lazım” dedi.

Şampiyonluk hedefiyle ilgili de konuşan Koç, “Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız, Allah’ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum çünkü yaptığımız hazırlıklar ve kazandığımız tecrübelerle mali olarak çok daha kuvvetliyiz. Çok güçlü bir yönetim kuruluna sahibim ve çözülmeler başlıyor” ifadelerini kullandı.

Katılım oranına dair bilgisi olmadığını belirten Başkan, “Dünkü katılım azdı. Sonuç ne olursa olsun hayırlı olsun” diye ekledi.