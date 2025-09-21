Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında, Japonya’nın desteğiyle başlatılan kazı çalışmaları, Türkiye ile Japonya arasında 39 yıl önce Kaman’daki Kalehöyük kazılarıyla başlayan işbirliğinin yeni halkasını oluşturuyor.

Törende Önemli İsimler Yer Aldı

Şanlıurfa’daki törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya Prensesi Akiko Mikasa, kazı alanında ilk kazmayı birlikte vurdu. Kullanılan tahta kazmalar, 39 yıl önce Kalehöyük kazılarında kullanılanlarla aynı özellikteydi.

Projenin Önemi ve Uluslararası İşbirliği

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Taş Tepeler Projesi’nde uluslararası işbirliklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yazgı, “Japon bilim adamlarının proje içindeki varlığını artırmayı hedefledik. Göbeklitepe ve Şanlıurfa, projeyle birlikte uluslararası alanda daha iyi tanıtıldı” dedi.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Japonya Prensesi’nin ziyaretinin motivasyonu artırdığını ve projenin uluslararası boyutta değer kazandığını belirtti.

Tokyo Üniversitesi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Yoshihiro Nishiaki ise, “Neolitik Dönem’e ait önemli bir yerleşim alanında kazı yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu çalışma, Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel dostluğu daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.