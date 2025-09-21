Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında:

Hamsi ve istavrit: 150 TL/kg

Tirsi: 200 TL/kg

Somon ve alabalık: 250 TL/kg

Mezgit: 300-450 TL/kg

Çipura: 450 TL/kg

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, sezonun başlamasıyla birlikte satışların iyi olduğunu belirtti. Sağanak yağış nedeniyle balığın az geldiğine dikkat çeken Örseloğlu, bugün ise tezgahlardaki balık çeşitlerinin yeniden yerini aldığını söyledi.

Taze Balık ve Uygun Fiyatlar

Balıkçı Kadir Pınar da, “Yağışların ardından balık çeşitleri bugün tezgahlarda kendisini gösterdi. Bugün taze taze vatandaşlara balık satıyoruz” dedi. Pınar, dün 250 TL’den satışa sunulan hamsinin bugün 150 TL’ye düştüğünü belirterek fiyatların makul olduğunu vurguladı.