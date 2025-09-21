Binlerce Başkentli, rock müziğin sevilen grupları Mavi Gri ve Adamlar’ın sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

BİNLERCE BAŞKENTLİ GENÇ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NE AKIN ETTİ

Geceye damgasını vuran grup ise Adamlar oldu. Grubun sahneye çıkmasıyla birlikte konser alanına gelen binlerce müziksever hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti; dans eden gençler konser alanında karnaval havası estirdi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen konser, renkli görüntülere sahne oldu. Alanı dolduran binlerce kişi hem şarkılara eşlik etti hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

“GENÇLİK ETKİLEŞİMİNİ İÇİNE ALAN BİR BELEDİYECİLİK”

Yeşil çimlerin üstünde doğayla iç içe sevdikleri grupları izleyen gençler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

- Yusuf Ziya Yılmaz: “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Avrupa’da birçok etkinliği takip ediyorum. Madrid sokaklarında yürüyüş yapıyorlar, Fransa’da da yürüyüşler ve sportif aktiviteler yapılıyor. Ankara’ya da bunun gelmesi gerçekten bir dünya başkenti olduğumuzu kanıtlamaya başladı. O yüzden ben çok mutluyum. Konsere de güzel gruplar geldi. Bunun yanında, gerçekten gençleri bir araya toplayacak gruplar geldi. Biz bundan da çok memnunuz. Artık başka bir belediyecilik görmeye başladık biz. Gençlik etkileşimini içine alan bir belediyecilik görüyoruz.”

- Başak Kaya: “Büyükşehir Belediye’mizin bu tür ücretsiz sanat etkinlikleri düzenlemesi çok güzel. Her öğrencinin bu tür etkinliklere ayırabilecek bir bütçesi olamayabiliyor. Sanatın bir medeniyetin ilerlemesi için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda düzenlenen bu konser basit bir konser değil, halkı bilinçlendirmek için, hareketliliğe teşvik etmek için büyük rol oynuyor.”

- Emre Özkaya: “Bu etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza ve emeği geçenlere tek tek teşekkür etmek istiyorum. Biz bugün çok eğlendik.”

- Murat Düzen: “Adamlar için geldik ama Mavi Gri de bizi şaşırttı. Tebrik ederiz kendilerini. Harika bir ortam var.”

- Derda Karakuş: “İki sevdiğim grubun aynı gün üst üste konser vermesi benim için çok iyi oldu. Bu konserler için çok teşekkür ederim.”