Melisa SAPAZ/ Zehra Önen

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağan Kurultayı, Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel, delegelerin oylarıyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kurultayda toplam 917 delege oy kullandı. 917 delegenin oy kullandığı seçimde, 835 oy Özgür Özel’e çıktı; 82 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece Özel, partinin genel başkanlık koltuğunu korumuş oldu.

CHP kurultayında konuşmaların ve tartışmaların ardından yapılan seçim, partide yeni dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.