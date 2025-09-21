Zonguldak Ereğli’de bir eğlence mekanında konser veren Melek Mosso, sahne performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin en dikkat çeken anı, şarkıcı Mosso’nun yaptığı toplumsal mesaj oldu.

Mosso, özellikle erkeklere seslenerek şunları söyledi:

“Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hepimiz tacize, mobbinge, ittirilmeye maruz kaldık. Ama bizi koruyacak tek cinsimiz var, beyler. Erkekler, lütfen ‘broculuktan’, ‘abicilikten’ vazgeçin. Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü bu şiddet yarın sizin annenize, kızınıza ya da eşinize de yönelebilir.”

“Yanımızda yürüyün yeter”

Melek Mosso, kadınların zaten mücadeleye devam ettiğini belirterek, “Biz taş gibi yürüyoruz. Siz de yanımızda yürüyün yeter” dedi. Ayrıca, kadına şiddete göz yumanlara da tepki göstererek, “Böyle birilerine göz yuman varsa, hakkımı helal etmiyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Mosso’nun sözleri, konser alanında büyük alkış aldı.