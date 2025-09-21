Makedonya’nın Manastır kentinde düzenlenen Uluslararası Manaki Kardeşler Film Festivali, bu yıl 46’ncı kez sinemaseverlerle buluştu. Festivalin onur konuğu olan Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu, The Special Camera 300 ödülünü Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski’nin elinden aldı.

Kaplanoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu ödülü İsrail tarafından öldürülen kadın sinemacı Fatime Hassouna’ya, onunla birlikte Gazze’de hayatını kaybeden tüm masumlara adıyorum” diyerek büyük alkış aldı.

Türkiye’den yoğun katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalde yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ortak yapım projelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Güven, “Filmlerimizle, genç yapımcılarımızla katılım sağlıyoruz. İki ülke olarak yakınız, daha da yakınlaşmak için buradayız” dedi.

Festival programında Türk filmleri

Festival kapsamında 21 Eylül’de Murat Fıratoğlu’nun Türkiye’nin Oscar adayı ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ ve Semih Kaplanoğlu’nun ‘Buğday’ filmi gösterilecek.

22 Eylül’de ise Semih Yıldız’ın kısa film yarışması bölümünde yer alan ‘Garan’ adlı kısa filmi izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca, 21 Eylül’de Atatürk’ün eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Üsküp Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Türkiye Resepsiyonu düzenlenecek. Bu özel etkinliğe Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin yanı sıra festivalin yabancı konukları ve Kuzey Makedonya’dan sinema temsilcileri katılacak.