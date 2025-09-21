Hükümetten yapılan açıklamada, söz konusu görevin Rusya’nın Polonya’nın egemen hava sahasını tehlikeli şekilde ihlal etmesinin ardından başlatıldığı belirtildi. Bu olay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik işgalinden bu yana NATO hava sahasına yapılan en ciddi ihlal olarak değerlendirildi.

RAF savaş uçakları Polonya semalarında devriye uçtu

İngiltere’nin doğusundaki bir askeri üsten havalanan 2 Typhoon tipi savaş uçağı, gece boyunca Polonya semalarında devriye görevi üstlendi. Açıklamaya göre uçaklar, Rusya’dan gelebilecek insansız hava araçları (İHA) ve diğer hava tehditlerine karşı caydırıcılık ve savunma amacıyla havalandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyonun ardından savaş uçaklarının bu sabah güvenli şekilde üslerine geri döndüğünü bildirdi.

NATO hava sahasında güvenlik vurgusu

Yetkililer, NATO’nun Doğu Gözcüsü operasyonunun, doğu kanadındaki müttefik ülkelerin güvenliğini sağlamak ve Rusya kaynaklı tehditleri caydırmak açısından kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.