Açıklamada, çocuk işçiliği, yoksulluk ve eğitime erişimdeki eşitsizliklerin son bulması gerektiğine dikkat çekilirken; tüm çocukların sağlıklı, özgür, laik ve bilimsel eğitim ortamlarında büyümesi için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

“Egemenlik ulusundur, gelecek çocukların!” ifadeleriyle başlayan mesajda, laik, bilimsel, nitelikli ve ücretsiz eğitimin her çocuğun temel hakkı olduğu hatırlatıldı. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, çocukların sağlıklı gelişimi için toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan’ın Anlamı ve Önemi

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı ve ulusal egemenliğin halk iradesine devredildiği gün olarak, Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olarak tarihe geçti. Bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada bir ilk olarak çocuklara armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl Türkiye'de ve birçok ülkede coşkuyla kutlanıyor.

Bayram, bir yandan milli egemenliğin simgesi olarak görülürken, diğer yandan çocuk hakları, eşitlik ve barış mesajlarını da ön plana çıkarıyor.

Ankara Tabip Odası da mesajında bu tarihi güne dikkat çekerek, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması ile eğitim haklarının güvence altına alınmasının, demokratik ve sağlıklı bir toplumun temeli olduğunu ifade etti.