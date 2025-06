Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, olayın üzerinden yaklaşık 36 saat geçtiğini hatırlatarak, 34 saattir yoğun bakımda olan Zeyrek'in sağlık durumunda düne kıyasla farklı bir gelişme olmadığını söyledi.

Topçu, yoğun bakım sürecinin hassas ve dinamik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Durum her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibariyle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bu tek başına bir kişinin bir tedaviyi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Bir grup kurularak, yapılan tedavilerin etkinliği, yönlendirilmesi ve devamı konusunda istişarelerde bulunuldu.

En doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor. Zorlu bir süreç, hasar büyük. Uzunca bir süre hipoksi kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir. Hasta için tüm ekip sürekli çalışıyor. Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahisi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz."

Topçu, Zeyrek'in ne kadar süre akıma maruz kaldığını bilmediklerini belirterek, "Sonuç itibariyle şalter kesilerek en yakın sürede, en kısa sürede ya da buradaki hasarın önlenmesi çalışılmış. Bu da hasarın boyutu üzerinden etkileyebilir. Tabii yüksek akım, yüksek voltaj verildiğine dair bir şeyler var. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir ama bunda benim şu an onu saptayabilmem ya da şu kadar hasar olmuştur gibi bir şey söylemek doğru değil." ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in sağlık durumunun "stabil" olduğunu vurgulayan Topçu, "An ve an değişebilir, bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Onunla işte bu tedavi süreci hakikaten çok özen gösteriyoruz ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başındalardı. Halen de başlarındalar." diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de başkan Zeyrek'in tedavisi için yaklaşık 36 saattir çalışan hastane personeline ve çevre il ve ilçelerden kendilerini ziyaret gelip "geçmiş olsun" dileklerini ilete belediye başkanlarına, siyasi parti il başkanlarına, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.

Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla tanığın ifadesi alındı

Bu arada, AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde olay yerine ilk ulaşan itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Zeyrek'in komşuları da dahil olmak üzere 20'den fazla kişi tanık sıfatıyla dinlendi.

Elektrik ve Makine Mühendisleri odalarından uzmanların da yer aldığı bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif gerçekleştirdi.

Heyetin yaptığı ilk tespitlerde, Zeyrek'in evindeki havuzun makine odası ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin ilgili standartların öngördüğü güvenlik sınırlarının altında olduğu belirlendi. Bu nedenle tesisatın neme maruz kalarak tehlike oluşturmuş olabileceği tespit edildi.

Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun Kurban Bayramı tatilinden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini, bu teknik raporda yer alacak bulguların belirleyeceği ifade ediliyor.

Soruşturmada olası ihmal ya da teknik sorumluluğu bulunan kişi ya da kurumlara ilişkin değerlendirmelerin, bilirkişi raporu doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan, soruşturmaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından, Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada, akıma kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleri ile itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."