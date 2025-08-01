Üniversite adaylarının 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu çok gecikmeli olarak yayımlandı. Kılavuzda devlet üniversitelerinde büyük bir kontenjan düşüklüğünün yaşandığı görüldü.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Figen Atalay’ın haberine göre Lisans bölümlerinde 53 bin, ön lisans bölümlerinde ise 137 bin kontenjan azaltıldı. Hukuk fakültelerinde, diş hekimliğinde, hemşirelik programında büyük azalmalar var. Örneğin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2024’te 500 olan kontenjanı 200’e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2024’te 500 olan kontenjanı 250’ye gerilemiş. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2024 kontenjanı 140 iken 2025 için 80 olmuş. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği kontenjanı da 130’dan 90’a düşürülmüş.

HANGİ ÜNİVERSİTELER

123 devlet üniversitesinin kontenjanında azaltma yapılmış. Kontenjanı en çok düşürülen Gaziantep Üniversitesi. Bu kurumu sırasıyla Akdeniz, Selçuk, Fırat ve Dicle üniversiteleri izliyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde 376, İTÜ’de 43, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 675, ODTÜ’de 66, İstanbul Üniversitesi’nde ise 1251 kontenjan azaltılmasına gidilmiş.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü kontenjanı 115’den 75’e, iktisat bölümü kontenjanı ise 220’den 130’a düşürülmüş. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle gündeme gelen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü ise bu yıl 300 yerine 150 öğrenci alacak. Aynı üniversitenin iletişim fakültesinin üç bölümünde de büyük kontenjan azaltılması yapılmış. Gazetecilik ile halkla ilişkiler ve tanıtım bölümlerinin kontenjanları 105’den 40’a, radyo, televizyon ve sinema bölümünün kontenjanı ise 95’den 40’a gerilemiş.

UZMANLAR UYARIYOR

Eğitim uzmanı psikolojik danışman Cihan Yeşilyurt, “Üniversite adaylarının tercih listelerini oluştururken çok dikkatli olmaları ve geniş bir aralıktan listelerini yapmaları gerekiyor” dedi. Yeşilyurt’un son bilgilere dayanarak adaylara önerileri şöyle:

Sayısal puan türündeki adaylar başarı sıralarının yüzde 50 üstünden tercihleri oluşturmaya başlamalı ve yüzde 100’ün de altına kadar inmeliler. Örneğin 100 bininci sıralamadaki bir aday 50 binlerden tercihlerini oluşturmaya başlamalı ve 200 bine kadar inmeli.

Eşit ağırlık ve sözel puan türündeki adaylar ise aralığı Sayısalcılara göre çok daha geniş bir tercih listesi hazırlamalılar. Örneğin 100 bininci sırada iseler 50 binlerden listesini oluşturmaya başlamalılar ve 200 binlerin de altına kadar inmeliler. Bunun nedeni eşit ağırlık ile sözel puan türünde kontenjanların sayısal alandaki kadar olmaması.

Dil puanıyla tercih yapacak adayların da EA ve SÖZ öğrencileri gibi bir aralıktan tercih yapmaları gerek.

'YERLEŞME ŞANSI AZALDI'

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, sınav giren aday sayısının geçen yıllara göre düşüklüğü nedeniyle teknik açıdan yerleştirmenin kolay olacağını düşündüklerini belirterek “devlet üniversitelerinde kontenjan azaltılması, doğal olarak yerleşme şansını azaltan bir tablo karşımıza çıkardı. Her 100 öğrenciden 91’i devlet üniversitelerinde okumak istiyor. Öğrencilerin kendi sıralarının epeyce altına inmesi gerekir. Sıralama değişir. Özellikle eşit ağırlık öğrencilerin daha alt sıralarda bölümleri yazmaları yararlı olur” dedi.