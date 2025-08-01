Yarışta toplam 8 at ve binicisi kıyasıya mücadele etti. Gazeteciler Cemiyeti Koşusu, hem spor hem de medya dünyasını bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu.

Ödül Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Osman Girişkin’e kupasını, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir takdim etti.

Ayrıca:

Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal , başarılı jokey Gökhan Kocakaya’ya günün anısına hediye verdi.

Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun, kazanan tayın antrenörü Osman Girişkin’i ödüllendirdi.

Cemiyet Üyeleri Törende Hazır Bulundu

Yarışa ve ödül törenine;

Başkan Vekili Ayhan Aydemir ,

Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal ,

Denetim Kurulu Başkanı Doğan Bulgun ,

Onur Kurulu Üyesi Ertürk Yöndem ,

Denetim Kurulu Üyesi Serkan Güler ,

Seçici Kurul Üyesi Mihriye Seçil Keskin ,

Cemiyet Üyesi Hakan Şanlıtürk ve üyelerin eşleri katıldı.

Bu anlamlı etkinlik, hem yarış severleri hem de cemiyet üyelerini bir araya getirerek geleneksel spor kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı.