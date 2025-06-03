CHP Genel Baskani Özgür Ozel, partisinin grup toplantısında ülke sorunlarına değindi. Özgür Özel, konuşmasının sonunda, CHP'ye kayyum atanacak iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi.

Özgür Özel "Kayyumla bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. CHP grubu ile 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız ve 2 milyon üyemizin buradayız. Atatürk'ün partisine kayyum bırakın, yargı darbesiyle kimseye teslim etmeyiz. Bunu yapanın alnını karışlarım. Dosta düşmana söylüyoruz, görevimizin başındayız, hodri meydan, hodri meydan" diye konuştu.

BUGÜNÜN MAĞDURLARI, YARININ İKTİDARIDIR!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının adliyeye sevk ediliş görüntülerini eleştirerek "Bugünün mağdurları yarının iktidarıdır. Anda olsun geleceğiz. Tarih mücadele edenleri yazacaktır" dedi.