Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ayaz T., kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle yanına 2 kişiden biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Motosikletten inen saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu Ayaz T., karın ve bacak bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayaz T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)