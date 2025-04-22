Panelde, yerel seçimlerin ardından geçen bir yılda belediyecilik alanında yaşanan değişim ve gelişmeler ele alındı.

Programın açılış konuşmasını Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yaparken, etkinliğin sunuş konuşmasını ise Yerel Reform Girişimi Derneği Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ABB’nin bir yıllık faaliyetlerini içeren kapsamlı bir sunum yaptı.

“Yerel Yönetimde Bir Yılda Neler Değişti?” temasıyla iki oturum halinde gerçekleştirilen panelin ilk bölümünde, Prof. Dr. Ruşen Keleş deneyimlerini paylaşırken, oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Lale Özgenel üstlendi. İkinci oturumda ise Prof. Dr. İlhan Tekeli konuşma yaptı; moderatörlüğü ise Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin yürüttü.

Panele; CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, ABB Başkan Vekili Emre Doğan, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Sarı, ABB bürokratları, eski Devlet Bakanı Zeki Sezer, Ankara Kent Konseyi bileşenleri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katıldı.

Katılımcılar, panel boyunca hem kent yönetimi deneyimlerini hem de yerel yönetimlerin güncel sorunlarına dair çözüm önerilerini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , konuşmasında Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik ederek şanslı olduklarını ifade etti.