Ankara Kadın Platformu, Yüksel Caddesi’nde bir araya gelerek, Dr. Ayşe Uğurlu’nun meslekten ihraç edilmesine yönelik açılan davaya tepki gösterdi. Eylemde, Uğurlu’ya yönelik sürecin siyasi bir baskı aracı olduğu vurgulandı. Eyleme Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’da destek verdi.

Platform tarafından yapılan açıklamada, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ankara Kadın Platformu adına okunan bir basın metni nedeniyle, Dr. Ayşe Uğurlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla dava açıldığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Ankara Kadın Platformu olarak 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapmış olduğumuz basın açıklaması metni, Ankara Tabip Odasını temsilen platformda yer alan Dr. Ayşe Uğurlu tarafından okunmuş ve bu nedenle kendisine ''Cumhurbaşkanına hakaret'' iddiası ile meslekten ihraç talepli dava açılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından aynı iddia ile ayrıca suç duyurusunda bulunulmuştur. 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi öncesi Ankara Kadın Platformu olarak Mülkiyeliler Birliğinde yapmış olduğumuz basın açıklamasında kadınları kazanılmış haklarına sahip çıkmaya ve örgütlenmeye davet etmiş, AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarının 21 yıllık geçmişinde kürtajın yasaklanması, kadınların nafaka hakkının gasp edilmek istenmesi, bir gecede İstanbul sözleşmesinin feshedilmek istenmesi, her geçen gün artan kadın cinayetleri, LGBTİ düşmanlığı, ana dilin yok sayılması ve daha pek çok kazanılmış hakkın gasp edilmeye çalışıldığını hatırlatarak kadınlara karşı olan erkek egemen ittifaka karşı tüm alanlarda cevabımızı vereceğimizi söylemiştik.Seçimler bize tek çare ve bir son olarak yansıtılsa da mücadelemizbugün olduğu gibi yarın da devam edecek demiştik. O tarihten bugüne kadın cinayetleri ve haklarımıza yönelik saldırılar artarak devam etmiş, iktidardoğum teşvikleriyle kadın bedeni üzerinden politika yapma cüretini göstermeyi sürdürmüş ve LGBTİ+ lara yönelik nefret siyasetini yeni yasa taslaklığı ile adım adım büyütmüştür. Son olarak seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yapılan siyasi operasyon sonrası milyonlarca insan AKP'nin kadın ve LGBTİ+ düşmanı politikalarına, gençlerin geleceğinin çalınmasına, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı birikmiş öfkesi ile sokaklara çıkmış ve protesto hakkını kullanmıştır. Anayasal haklarını kullandığı için yüzlerce genç tutuklanmış, gözaltında taciz ve şiddete maruz bırakılmış, adli kontrol kararlarıyla özgürlükleri ellerinden alınmıştır. Yıllarıdır kadına yönelik şiddet failleri için bulunmazken gençleri eve hapsetmek için elektronik kelepçe ihalesi açılmıştır. En basit bir itiraza, muhalif sese tahammülü olmayan iktidar yargı sopasını kullanarak sadece sosyal medya paylaşımı alıntıladığı için bile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla binlerce insana soruşturma açılmış ve yargılanmıştır. Bu sayı her geçen yıl katlanarak artmaya devam etmektedir. Anayasa ve AİHS ne göre siyasi kişilere yönelik sert eleştiriler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Demokratik bir toplumlarda siyasi liderlere yönelik eleştiriler ifade özgürlüğünün bir parçasıdır ve bu ifadelerin cezalandırılması orantısız bir müdahale olarak görülmektedir. Bugün de Platformumuzun her bir cümlesinde tüm bileşenlerinin hemfikir ve imzacı olduğu basın metnini okuduğu için Dr. Ayşe Uğurlu mesleğinden ihraç edilmek istenmektedir. Yargılanmasına ve ihraç edilmek istenmesine gerekçe gösterilen cümlelerimizi burada tekrar edelim. Yaşamımız, bedenimiz, kimliğimiz bizim demek için kadın dayanışması ile, güç aldığımız tüm kadınlarla beraber tek adam rejimini yıkacağız. Biliyoruz ki sandıklardan çıkan sonuç ne olursa olsun bizler için mücadele bitmeyecek. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kendi gücümüze, örgütlülüğümüze ve kararlılığımıza güveniyoruz. Kadınlar olarak kazanılmış haklarımıza sahip çıkalım, kendi bağımsız politikalarımızı taleplerimizi örgütlemeye devam edelim ve kadın düşmanlarına geçit yok demek için diktatörü gönderelim. Erkek egemen ittifaklara teslim olmayan kadınlar olarak diktatörlük rejimine edecek sözümüz bu sistemi yıkacak gücümüz var. Ankara Kadın Platformu olarak metnimizin arkasında ve Dr. Ayşe Uğurlu'nun yanındayız. ''Diktatör'' ifadesini siyasi bir eleştiri değil hakaret olarak görenlere tavsiyemiz ülkeyi bir dikta rejimi gibi yönetmekten vazgeçin. Kadın düşmanı politikalara son verin, Anayasal protesto hakkını kullanan tüm tutukluları derhal serbest bırakın. Dr. Ayşe Uğurlu yalnız değildir, bu adaletsizliğe karşı yanyanayız.”

“Beni ihraç bile etseler geri döneceğim!”

Yapılan eylemde konuşan Dr. Ayşe Uğurlu şu ifadeleri kullandı; “Dayanışma ezilenlerin inceliğidir bu dayanışma karşısında onur ve sevinç duydum. Aslında arkadaşlıklarımız söylemek istediğim her şeyi söyledi. Bu süreç devam ediyor beni ihraç etseler bile ben geri döneceğim ve bıraktığım yerden kadın hakları indan hakları için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.”