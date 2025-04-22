22 Nisan Dünya Günü, tüm dünyada çevre bilincini artırmak ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. Bu yılın teması olan “Gücümüz, Gezegenimiz” sloganıyla, fosil yakıtlardan çıkışın ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının önemi bir kez daha vurgulanıyor. TEMA Vakfı, Dünya Günü kapsamında yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin en az üç katına çıkarılması çağrısında bulundu.

TEMA Vakfı, iklim krizine karşı mücadelede fosil yakıtlardan çıkışın ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının önemine dikkat çekti. Vakıf, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin en az 3 kat artırılması gerektiğini vurguladı.

İklim krizinin temel nedeni: Fosil Yakıtlar

TEMA Vakfı'nın açıklamasında, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere salınan sera gazlarının iklim değişikliğinin başlıca nedeni olduğu ifade edildi. Bu yakıtların kullanımının hava kirliliği, sağlık sorunları ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Çözüm: Temiz ve yenilenebilir enerji

Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla üretilen elektriğin, çevresel sorunların önüne geçmede kritik rol oynadığına dikkat çeken vakıf, enerji dönüşümünün aynı zamanda ekonomik ve toplumsal faydalar sağladığını belirtti.