Abbas SATIR

TBMM’nin açılışının 105’inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis bu hafta çocuklarla şenlendi. Yurdun çeşitli illerinden gelen çocuklar Meclis koltuğuna oturdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş özel oturumun açılışını yaptı ve koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Berra Korkmaz’a bıraktı. Meclis bir süre çocuklar tarafından yönetildi.

Meclis Başkanından söz isteyen 3. Sınıf öğrencisi Melike Sena Korkmaz,”Milletin kürsüsünden sizlere seslenmenin onurunu yaşıyorum” diye başlayan konuşmasında “23 Nisan sadece bir bayram değildir. Bu kürsüden yükselen her ses milletimizin iradesini yansıtır. Bugün burada biz çocuklar söz sahibiyiz. Hayalleri olan tüm çocuklar adına konuşuyorum. Sadece geleceğin büyükleri değil bugünün de sesiyiz. 2025 yılının sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile yılı olarak ilan edilmesi çok kıymetli bir adımdır. Çünkü güçlü aile güçlü Türkiye demektir. Ailemiz bizi ne kadar güçlü kılarsa bizde ülkemizi ileriye taşıyabiliriz. Bilimle, sanatla büyüyen çocuklar bu ülkenin parlak geleceğini inşa edecek.

Bugün burada bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras bıraktığı cumhuriyetin eseridir. Bu emaneti daha da yüceltmek için hep birlikte çalışalım. Çünkü ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Çünkü biz varız, biz geleceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor. Başta Numan Kurtulmuş olmak üzere bize bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum.”dedi

Melike Sena Demirhan'ın Meclis'te ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü kürsüye dönüp okuması büyük alkış topladı.