23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyetin Çocukları Etkinliği" düzenleneceğini Belediye'nin internet sayfasından ve X hesabından duyuran Mamak Belediyesi, kutlamalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında bando konserleri düzenleneceğini duyurdu.

Belediye tarafından düzenlenecek konserler, Belediye'nin X hesabından: " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak için Kent Orkestramız, Mamak'ın farklı noktalarında bando konserleriyle sizlerle! Tüm hemşehrilerimizi bu müzik dolu etkinliklere bekliyoruz!" sözleriyle duyuruldu.

Bando şefi Eren Coşan idaresindeki Kent Orkestrasının ilk konseri, 23 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Cebeci PTT önünde gerçekleştirilecek. Devam eden konserler; 24 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkında, 25 Nisan Cuma günü saat 19.00'da Natoyolu Tekmezar Parkı'nda, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Kayaş Tarihi Çınaraltı Millet Kıraathanesi'nde ve saat 19.00'da Ege Mahallesi Muhtarlık Binası önünde ve 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Altınevler Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

Kent Orkestramız Çocuklar İçin Sahnede! 🇹🇷



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak için Kent Orkestramız, Mamak'ın farklı noktalarında bando konserleriyle sizlerle!



Tüm hemşehrilerimizi bu müzik dolu etkinliklere bekliyoruz!… pic.twitter.com/1lW2B6pDeS — T.C. Mamak Belediyesi (@MamakBelediyesi) April 22, 2025