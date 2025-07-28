Mamak Belediyesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde süren orman yangınlarına destek amacıyla Bursa’ya ekip gönderdi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in koordinesinde, su tankeri ve Mamak Belediyesi Arama Kurtarma Timi (MAKUT), Bursa İl AFAD Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Başkan Şahin, ekipleri uğurlarken yaptığı açıklamada, “Doğamıza ve insanımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız” ifadelerini kullandı. Yangın bölgelerinde görev yapan tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Şahin, Mamak’tan yola çıkan ekibin de bu çabalara katkı sunmak üzere görevlendirildiğini ifade etti.

MAKUT ekibinin Bursa’daki çalışmalara destek sağlayacağı, belediyeye ait su tankerinin de yangın söndürme faaliyetlerine katılacağı bildirildi.