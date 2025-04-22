Sağlık-Sen avukatları, Sağlık-Sen genel merkezinde bir araya geldi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk ve Mustafa Irgatoğlu ile Genel Merkez avukatları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen avukatların katıldığı toplantıda, hukuk, mevzuat, sendikal mücadele, yol haritası, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, konuşmasına Sağlık-Sen’e verdikleri emekten dolayı avukatlara teşekkür ederek başladı. Sağlık-Sen’inin hukuk departmanının çok güçlü olduğunu belirten Doğan, “Bizim derdimiz üyemizin haklarını öğrenmesi ve bizim aracılığımız ile haklarını savunması. 63 avukatımızla Türkiye’nin en güçlü hukuk departmanına sahibiz. Hukuk departmanımızı daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ‘nasıl daha iyi hizmet ederiz’ anlayışıyla çalışıyoruz. Bu buluşma, sadece bir toplantı değil, Sağlık-Sen’in hukuki alandaki kararlılığının ve vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. Birlikte üretiyor, birlikte mücadele ediyor ve üyelerimizin emeğini her zeminde savunmaya devam ediyoruz. Görüş alışverişi yapacak, yol haritası belirleyeceğiz. Amacımız üyemize en iyi hizmeti sunmak” dedi.

Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Sağlık Hukuku alanında çalıştaylar düzenlemeye başladıklarını anlatan Doğan, teşkilata yönelik de bu alanda eğitimlere başlayacaklarını bildirdi.