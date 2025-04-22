Sahadaki başarılı performansıyla dikkat çeken Amilton, bu kez özel hayatındaki güzel bir haberle gündemde. Eşi Jessica Saturno ile birlikte ikinci kez ebeveyn olan Brezilyalı futbolcu, yeni doğan kızlarına Livia ismini verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Amilton Minervino ve eşi Jessica Saturno’nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Amilton ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Livia’ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.