ADD Genel Başkan Vekili B. Safa Yenice başkanlığında, Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeleri, şube başkanları ve dernek üyelerinden oluşan heyet, Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu.

Saygı Duruşu ve Şeref Defteri

Törenin ardından, ADD Genel Başkan Vekili B. Safa Yenice, Anıtkabir’in şeref defterini imzalayarak, Büyük Atatürk’e duydukları saygıyı ifade etti. Yenice, şeref defterine şu ifadeleri yazdı: “Türk milletinin egemenliğini kazandığı bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyor, onun izinden yürümeye olan kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.”

İsmet İnönü Ziyareti

Törenin ardından heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü de ziyaret etti. ADD üyeleri, İnönü’nün Ankara’daki anıt mezarına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Bayram coşkusunun zirveye ulaştığı bu anlamlı günde, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet’in değerlerini yüceltmeye ve Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Vekilimiz Sayın B. Safa Yenice başkanlığında GYK Üyelerimiz ile Şube Başkanlarımız ve üyelerimizden oluşan heyetimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı Anıtkabir'de resmi törenle kutladı. Kurtarıcımız, Kurucumuz, Değişmez Önderimiz Büyük Atatürk’e saygılarımızı sundu." denildi.