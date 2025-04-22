Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurban ibadetinin anlamına ve küresel etkisine dikkat çeken Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü iyilik faaliyetlerini vurguladı.

2024’te 35 Milyon İnsana Ulaşıldı

Başkan Erbaş, 2024 yılında 747 bin 52 hisse kurbanın, 81 ilde, 78 ülkede ve 348 bölgede kesilerek toplam 34 milyon 737 bin 918 ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını açıkladı. Erbaş, 1993’ten bu yana 5 milyon 409 bin 310 hisse kurbanın kesilerek milyonlarca insana bayram sevinci yaşatıldığını belirtti.

2025 Vekaletle Kurban Bedeli Açıklandı

Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bağışların, Türkiye Diyanet Vakfı’nın internet sitesi, mobil uygulama, il ve ilçe müftülükleri, vakıf şubeleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceği bildirildi.

81 İl ve 922 İlçede Bağış Noktaları Kurulacak

Yapılan açıklamada, bu yıl kurban kesimlerinin yaklaşık 80 ülkedeki 365 bölgede yapılmasının planlandığı aktarıldı. Ayrıca, Gazze başta olmak üzere Filistinli mazlumlara da kurban etlerinin ulaştırılacağı ifade edildi. Türkiye genelinde 81 ilde 1003 TDV şubesi aracılığıyla kurulacak stantlarda da bağış kabul edilecek.

Vatandaşların vekaletle kurban kesimi hakkında detaylı bilgi almak için 0312 416 90 00 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.