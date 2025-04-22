Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırma, ekonomik büyümeyi sürdürme ve istihdam alanlarını genişletme hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladık. 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşme sağladık. En fazla iş gücü ihtiyacı imalat sektöründe yaşanıyor. 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik."

Yayımlanan rapor, iş gücü piyasasının mevcut durumu hakkında detaylı veriler sunarken, aynı zamanda sektörel bazda ihtiyaç duyulan meslek gruplarını da ortaya koydu. En yoğun eleman açığının imalat sektöründe yaşandığı dikkat çekerken, 20 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde işverenlerin yüzde 29,7'sinin açık pozisyonları doldurmakta zorlandığı tespit edildi. Araştırma, Türkiye’nin iş gücü planlaması ve istihdam stratejilerinin şekillendirilmesinde önemli bir kaynak niteliği taşıyor.