İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan “Hava Harp Okulu İzmir’e taşınıyor, arazi ranta açılacak ve gelir F-16 alımında kullanılacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

“Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik yalnızca fizibilite çalışması talep edilmiştir. Bu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir.”