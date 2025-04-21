Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerin eğitim hayatına verdiği destekle dikkat çekmeye devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyesi, ilçe genelindeki Millet Kıraathaneleri'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı düzenleyerek öğrencilere sınav öncesi gerçek bir deneyim fırsatı sundu.

Millet Kıraathanelerinde Sınav Heyecanı

Modern yapıları ve sıcak ortamlarıyla öğrencilerin uğrak noktası haline gelen Sincan Millet Kıraathaneleri, bu kez TYT Deneme Sınavı heyecanına ev sahipliği yaptı. Öğrenciler sınav ortamında kendilerini test etme imkânı bulurken, sınav süresince rehber öğretmenler tarafından da desteklendiler.

Gerçek Sınav Deneyimi Ücretsiz Sunuluyor

Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarını kapsayan deneme sınavı, öğrencilere hem bilgi seviyelerini görme hem de zaman yönetimi, sınav stratejileri geliştirme ve sınav kaygısını azaltma gibi konularda önemli katkılar sağladı. Ücretsiz olarak sunulan sınav, öğrencilere üniversite sınavına hazırlık sürecinde önemli bir avantaj sundu.

Sınav Sonrası Çay İkramı

Sınavın ardından katılımcılara Sincan Belediyesi tarafından çay ikramı yapıldı. Öğrenciler bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti.