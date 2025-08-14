UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's’i 3-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. İlk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 7-3’lük skorla tur atladı ve İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşti.

Tüpraş Stadyumu’nda Portekizli hakem Antonio Nobre’nin yönettiği karşılaşmaya Beşiktaş; Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica ve Abraham 11’i ile çıktı. Konuk ekip St. Patrick's ise Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney ve Carty ile sahada yer aldı.

Maçın Golleri ve Öne Çıkan Anlar

3. dakikada St. Patrick's, Paulista’nın elle oynaması sonrası kazanılan penaltıyı Carty ile gole çevirerek öne geçti (0-1).

34. dakikada McLaughlin, ceza sahası içinde tamamladığı vuruşla farkı ikiye çıkardı (0-2).

43. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın vuruşu Redmond’a çarpıp ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı bire indirdi (1-2).

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Abraham’ın golüyle eşitliği yakaladı (2-2). 79. dakikada Joao Mario’nun sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla skor 3-2’ye geldi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Mustafa Hekimoğlu Sakatlandı

64. dakikada oyuna giren genç forvet Mustafa Hekimoğlu, 67. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Play-Off’ta Rakip Lausanne

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. 21 ve 28 Ağustos’ta oynanacak iki maç sonunda gruplara kalacak ekip belli olacak.

Taraftarlardan Tepki

Maçın ilk yarısında yenen ikinci gol sonrası Beşiktaş tribünleri, Başkan Serdal Adalı ve takıma yönelik tezahüratlarla tepkilerini dile getirdi. Taraftarlar devre arasında da protestolarını sürdürdü.

Montella Tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip ederek Beşiktaşlı futbolcuları yakından izledi.