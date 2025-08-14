CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "AKP'ye hediyem var" diye yaptığı basın toplantısında, AKP MYK üyesi Mücahit Binici'nin, İBB'den tutuklu iş insanı Murat Kapki'den kendisini savunması için 2 milyon dolar istediği söylendi.

Özel'in açıklaması şu şekilde; "Saat 12.00, bir kesit. Bundan öncesi ve bundan sonrası elbette farklı olacak. AK Parti iktidarının tükenişinin ve savruluşunun önemli bir kilometre taşı... 19 Mart'ta darbenin bildirisini yayınladılar. Manşetlere şöyle yansıdı: “Ekrem İmamoğlu 650 milyar lira yolsuzluk yaptı, bu paralar ele geçirildi, gözaltına alındı, tutuklanmak için mahkeme önüne çıkarılacak.” O günden sonra, dev kasalar dedikleri bir kuruş bile yok. 560 milyar lira dedikleri paranın, 6 yıldır yönettiğimiz belediyenin bütçesinde 60 milyar lira fazla olduğu ortaya çıktı. 1 TL’sini ispatlayamadılar. Boş dosyayı doldurmak için önce gizli tanık ve ağaç isimleri verdiler. O gizli tanıklar bir şeyler söyledi ama AİHM ve AYM kararları diyor ki: “Gizli tanık ifadeleri somut olarak desteklenmeli.” Gizli tanıklara iftirayı attırdılar, bir tane somut delil bulamadılar. İftira at kurtul mekanizması var, birazdan en sonunu göreceksiniz. Kimine ‘duydum’ diyorlar, yüzlerce itiraf ve beyan var ama çoğu gördüğü bile yok, sadece duymuş sanıyor galiba. Bunlarla yaptılar, yaptılar, her önüne gelene başkasına iftira attırdılar. Öyle bir noktaya geldik ki, iş için çağırdıkları kişiyi, çağırdıkları sırada eşini de gözaltına aldılar.

Şimdi öyle bir çorap söküğü başlayacak ki, öyle bir yere gelecek ki iş; bu itirafları yapanlar, esas nasıl iftira atmaya zorladıklarını öyle anlatacaklar ki dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek. Bunu dünya çapında izlenecek filmleri olacak. Yeter ki bu gösterilen cesaretler gösterilmeye devam etsin. Bir de burada saat 17:00, sandıklar kapandı, kabus bitti diyebilelim. Devletin bütün imkânlarıyla elinde tutanların ne kadar kötüleşebildiklerini görmek açısından fevkalade bir noktadayız. Ama sadece şuraya bakalım: Bir sürü savcı mütevazı lojmanlarda oturuyor. Öyle lojmanlar var ki, depreme dayanıklılığı da şüpheli. Görevliler Çağlayan’da görev yapıyorlar, kendi cebinden kirayla evlerinde oturuyorlar. Ama bir tanesi, 80 günlük maaşıyla alabileceği yatı alıcı gözle gezebiliyor. Boğaz’da kendisine lojman tahsis edilmiş, sadece 56 milyon lira tadilata veriliyor. Şimdi Erdoğan’ın Ak Torosçuları meydana geldi.

15 gün önce HSK’ye başvurduk. Herkesin bildiği bir gerçek, bütün somutluğuyla ortaya dökülmek zorunda. Tüm Çağlayan bilmiyorsa, beni izleyenler bilmiyorsa duysun: Türkiye’de avukatına göre çıkıyor. Yalansa, her birinizi vicdanınıza söylüyorum. Geçen hafta İBB borsası önemli bir boyutu var. Önce deşifre ettik, biz deşifre ettiğimizde hemen “Nereden biliyorsan o eve gittiler, birini arayalım.” O evdeki kişiyi bulamadılar, annesini götürdüler. Demiş ki, “Yoksa yakınlarında telefonu kapalı da, o gelmeden gidemezsin” demişler. Şimdi buradan iddia ediyorum, İBB’de çalışan müteahhitlerin iftiraya zorlandığını söylüyorum.

Geçen hafta yaşananlardan, ismi soruşturmasında tutuklu kişi Mehmet Yıldırım kendisine gelmiş, kendisiyle konuşmuş, kızının düğünü ile ilgili konuşmuş. Dün iptal ettiler. “Dün o kadar çıkabilirsin” demiş. Savcı da “Bunu da alırız, oğlana da yazık olacak” demiş. “İmza at, işi halledelim” demiş. Savcının haberi var demiş. Türkiye’de mağdurlar ve suçlananlar avukat tutar. Türkiye’de avukat tutmak, pompası hapishanede dikiliye aileleri gibi dağıtmak, ikna etmek veya onların kurtuluşu için menfaat temin etmek anlamına geliyor. Ak Parti'nin hediyesi geliyor. Ak Toroslar çetesinin tutuklu iş insanı Murat Kapki, kendisinden istenen itirafı vermediği için içeride tutuluyor. Mücahit Birinci isimli kişi gidiyor. Bu kişi Murat Kapki ile konuşmuş. Tutanağı önüne koymuş, “Üstüne iki milyon dolar vereceksin ve buradan çıkıp gideceksin” demiş. Her gece Fuat Uğur ve Nedim Küçük hakkında konuşmuşlar. Halimleri baskılamak için avukat Mehmet Pehlivan’ın Çağlayan’ı eline aldığını söylemesini istemiş ve bu iddiaların basında kullanılmasını da talep etmiş. Murat Öngün ve Ekrem İmamoğlu aleyhine ifade vermesini istemiş. AK Partili bir müteahhite "Sen parayı ver, bunları söyle" çok diyorlar. Buzdağının görünen kısmı."