Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki sorunlar nedeniyle parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan açıklamasında, “Anti-demokratik uygulamalar ve parti içindeki tutum nedeniyle CHP ile aynı yolda yürüme imkanım kalmamıştır” ifadelerini kullandı. Dürüstlük, kamu ahlakı ve yasalar çerçevesinde hizmet verme prensiplerinden taviz vermediğini belirten Başkan, parti içindeki taleplerinin karşılanmadığını ve şahsı ile ailesinin hedef alındığını söyledi.

Açıklaması şu şekilde; “Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamalar ve benim temel prensiplerim olan dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet ve kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerimi dile getirmeme rağmen şahsım ve ailem hedef alındı.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.”