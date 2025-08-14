Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde artan siyasi baskılar ve tartışmalı gözaltılar karşısında bugün saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla “yılın ifşası"nı yapmaya hazırlanıyor. Açıklamanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidara yönelik ciddi iddialar içermesi bekleniyor.

“Turpun Büyüğü Heybede Değil, Bugün Açıklıyorum”

Dün akşam İstanbul Bayrampaşa’daki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan Genel Başkan Özel, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere iktidar mensuplarına sert mesajlar gönderdi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve diplomasının iptal edilmesiyle ilgili süreçler CHP cephesinde büyük tepkiye neden olurken, Özel bu gelişmelere "bomba etkisi" yaratacak belgelerle yanıt vereceğini duyurdu.

Özel; “Adalet Bakanına sesleniyorum, defalarca tehdit edilenin, yerlerde sürüklenenlerin ismini verdim. Ama ben konuşurken ‘Lan’ demişim diye bana soruşturma açılıyor. Yarın (bugün) 12.00’yi bekleyin! AK Parti’nin kuruluş günü hediyesi geliyor,” diyen Özel, açıklayacağı bilgilerin belgeli ve imzalı olduğunu, "Aktoroslar çetesi çöküyor" ifadeleriyle duyurdu.

Gözler CHP Genel Merkezi'nde

Bugün saat 12.00'de yapılacak olan açıklama, AKP’nin 24. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesiyle ayrıca dikkat çekiyor. Özel’in açıklamasında, İktidar içinde yer alan bazı isimlerle ilgili yolsuzluk, tehdit ve baskı iddialarının, Adalet sistemine yönelik siyasi müdahalelerin, Yerel yönetimlere dönük operasyonların perde arkasının, belgelerle ortaya konması bekleniyor.