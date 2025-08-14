Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ambarlı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahilde yürüyüş yapan çiftin arasında çıkan tartışmada, M.A., kadına yumruk atmaya başladı. Kadını kurtarmak için müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A.'nın darbettiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Çevredekiler, M.A.'nın kadını darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

Kaynak: DHA