Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 2025 yılının üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılığın süreceğini vurgularken, sıkı para politikasının etkilerinin ekonomik göstergelere yansımaya devam ettiğini ifade etti.

Dr. Karahan, “Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz” diyerek uygulanan politikaların etkilerine dikkat çekti.

Tüm araçlar kararlılıkla kullanılacak

Enflasyonla mücadelede hedefe ulaşmak için para politikasındaki sıkılığın sürdürüleceğini belirten Karahan, “Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Küresel belirsizlikler sürüyor

Küresel ticaret politikalarında son dönemde yaşanan belirsizliklerin, bazı ikili anlaşmalar sayesinde bir miktar azalsa da halen yüksek seviyede seyrettiğini belirten TCMB Başkanı, dışsal faktörlerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine de değindi.

Talep kompozisyonu dengeleniyor, işgücü piyasası daha esnek

Sıkı para politikasının hedeflenen bir sonucu olarak talep kompozisyonundaki dengeli seyrin sürdüğünü ifade eden Karahan, “Talebe ilişkin veriler, ikinci çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisinin arttığını gösteriyor” dedi.

İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Karahan, manşet işsizlik oranının ima ettiğinden daha az sıkı bir piyasayla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Cari açıkta olumlu beklenti

TCMB Başkanı Karahan, 2025 yılına ilişkin dış denge beklentilerini de paylaşarak, “2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

TCMB’nin 2025 yılına yönelik üçüncü enflasyon raporu kapsamında yapılan bu değerlendirmeler, para politikasında sıkı duruşun sürdürüleceğini ve enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.