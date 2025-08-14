Rusya Devlet Duması Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, ülke genelinde WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda son dönemde belirgin bir artış olduğunu açıkladı. Haber ajansı TASS’a konuşan Nemkin, 2025’in başından bu yana 52 binden fazla suçun kayıtlara geçtiğini ve toplam maddi hasarın 106 milyar rubleyi aştığını ifade etti.

Suça Teşvik İddiaları

Nemkin, söz konusu platformların yalnızca dolandırıcılık veya yasa dışı işlemler için değil, aynı zamanda kundaklama gibi ciddi suçlara teşvik amacıyla da kullanıldığını belirtti. Rusya’da güvenlik birimleri, bu tür eylemlere karşı yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

Aramalara Kısıtlama ve Yasak Tartışmaları

Hafta başında Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, suçlularla mücadele kapsamında WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan aramalara geçici kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Öte yandan, 18 Temmuz’da Duma’dan bazı milletvekilleri, WhatsApp’ın ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle tamamen yasaklanması yönünde çağrıda bulundu.

Muhabir: Emre Gürkan Abay