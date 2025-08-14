Ankara’da Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Pakistan Bağımsızlık Günü” resepsiyonu, dostluk mesajları ve tarihi vurgularla kutlandı. Programa Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, davetliler ve Türkiye-Pakistan dostluk grubu temsilcileri katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Pakistan’ın kalkınma başarıları ve Türkiye ile güçlü bağları ön plana çıktı.

Büyükelçi Yusuf Cüneyd, Pakistan’ın bugün dünyanın 24’üncü büyük ekonomisi ve 7’nci nükleer gücü olduğunu belirterek, son dönemde mali ve parasal politikalar sayesinde enflasyonun yüzde 40’tan 5’e düştüğünü, ihracatın rekor seviyelere ulaştığını söyledi. Cüneyd, “Pakistan’ın bağımsızlığı ve kalkınmasında ‘kardeş’ kelimesi akla gelir, bu da Türkiye’yi ifade eder. Türkiye, kuruluşumuzdan bu yana her zaman yanımızda oldu” dedi.

İki Özel Gün Bir Arada Kutlandı

Büyükelçi Cüneyd, bu yıl ilk kez Bağımsızlık Günü ile Markai Haq Zaferi’nin birlikte kutlandığını belirtti. Markai Haq’ın Pakistan’ın savunma gücünü tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Cüneyd, bu zaferin, ülkesinin saldırgan değil ama güçlü bir savunma kapasitesine sahip olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Nisa MİĞAL- Batuhan DURNAOĞLU/ ANKARA, (DHA)