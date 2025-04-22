İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak görevden alındıktan sonra Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul’un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı’nın boşaltılması ve bölgenin imara açılmasının, İstanbul’a yeni bir ihanet girişimi olduğunu belirtti.

Açıklamalarında, Avrupa Yakası'ndaki dört ilçenin susuz kalacağına dikkat çeken İmamoğlu, betonlaşma ve lüks konut projelerinin İstanbul'u tehdit ettiğini ifade etti. Sazlıdere Barajı'nın yıkılmasının, kurulu bir barajın ortadan kaldırılması anlamına geldiğini söyleyen İmamoğlu, bu durumu tekrar bir ihanet olarak tanımladı.

“Bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar.”

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı halkın tepkisini artırarak, bu projelerin İstanbul için büyük tehdit oluşturduğunu ve yeni ihanetler içerdiğini vurguladı.

“Sizin beton kanalınızı da, lüks konut sevdanızı da, rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var.”

Son olarak, iftiralar ve kumpaslarla İstanbul’u savunmalarının engellenemeyeceğini belirten İmamoğlu, şehrin korunması için halkın bir araya gelmesi gerektiğini ve İstanbul’un savunulmaya devam edileceğini söyledi.

“İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbul’umuzu savunmamıza gölge düşüremezsiniz.”

İmamoğlu’nun bu açıklamaları, İstanbul halkı tarafından büyük bir destekle karşılandı ve şehrin doğal kaynaklarının korunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Milletime sesleniyorum; bu İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir.



Bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak… pic.twitter.com/7pfhBN7s40 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 22, 2025