Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir.”

Altun ayrıca, Ankara’nın diplomatik merkez olma rolüne vurgu yaparak, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Bu diplomatik temaslar, Türkiye’nin uluslararası alanda artan etkisinin ve dış politikada merkez ülke konumunun altını çiziyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, millî menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 22, 2025